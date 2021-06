Lokales 29.06.2021



Glückschweinmuseum schließt

Das fröhliche Wohnzimmer in der Josefstadt schließt seine Pforten in der Florianigasse und wird nur noch virtuell weitergeführt.

Es ist weit über das Grätzel hinaus bekannt und sorgte für so manchen Schmunzler in der Florianigasse. Das Glückschweinmuseum in Wien wurde jetzt aber geschlossen, es wandert auf die Website der Institution und wird künftig virtuell weitergeführt.



Das fröhliche Wohnzimmer

Virtuelles Glückschweinmuseum



Derzeit ist dort noch eine Baustelle, in welcher Form die Glückschweine dann in Erscheinung treten, ist noch nicht sichtbar. Für die Bewohner der Ställe rund um das fröhliche Wohnzimmer haben die Glückschweine jedoch noch eine nette Abschiedsbotschaft hinterlassen.





