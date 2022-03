Hamerlingpark 24.03.2022

Toilette im Hamerlingpark

Nachdem zuletzt Hinweisschilder auf die frühere Gastronomie am Park angebracht wurden, ist nun ein Holzhütterl im Park für dringende Bedürfnisse eingerichtet worden.

Die neue Anlage ist immer geöffnet und barrierefrei benutzbar. Sie wurde als Komposttoilette angelegt und stammt aus Österreich.



Das Klo im Hamerlingpark ist allerdings nur eine vorläufige Lösung, die durch eine fixe Toilettenanlage ersetzt werden soll. Hier wird aber erst nach entsprechenden Möglichkeiten gesucht.

