Termine & Events 18.06.2023

Musik in der Josefstadt

Als 'Weltreise der Musik' wird von den Geschäften im 8. Bezirk eine Veranstaltung am 29.6. angekündigt.

Zwischen 18 und 21 Uhr sind diverse Läden der Josefstadt bei freiem Eintritt als klangliches Tor in andere Länder geplant, britische, lateinamerikanische oder ungarische Musik sollen der Einladung nach neben kleinen Köstlichkeiten aufgewartet werden.

