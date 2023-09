Lokales 28.09.2023

Cafe Florianihof startet wieder im November

Der alte Betreiber sperrte zu, hat nun aber Nachfolger gefunden, die im Nachbarbezirk bereits bekannt sind. Im November 2023 geht es nun weiter.

In der Florianigasse gegenüber dem Amtshaus sieht es derzeit dünn aus mit kulinarischem Angebot. Insbesondere das Cafe Florianihof wird hier vermisst, seit es Ende letzten Jahres geschlossen wurde, Meldungen nach waren die Mietforderungen einfach zu hoch für einen Betrieb, der gerade erst die Pandemie überstanden hatte.



Fast ein Jahr später ist nun eine Fortführung mit neuem Team geplant. Der genaue Starttermin steht noch nicht fest, es dürfte aber Anfang bis Mitte November bereits soweit sein. Nach Stefan Smolka ist es nun das Team von Reznicek (9. Bezirk) - also Julian Lechner und Simon Schubert - die sich am Florianihof versuchen. Für den Betrieb im 8. Bezirk sind Benjamin Edthofer und Florian Schagerl vorgesehen.



Geplant sind traditionelle Angebote eines Kaffeehauses den ganzen Tag über, an der Kultadresse soll es dann also wieder klassischer zugehen. Dazu kommt Wirtshausessen kalt und warm, auch Bier und Wein werden geboten.

Ihre Meinung dazu? Schreiben Sie hier!

#Florianihof #Florianigasse #Kaffeehaus #Übernahme #Kauf







Auch interessant!

Hamerling.at und Hamerlingpark

Gleich im logischen Zentrum des Bezirks, dem aufgewerteten Hamerlingpark, ist das Hamerling und das Hamer...



Schlesingerplatz mit Wachsamkeitsbrunnen

Unser Header der Website hat viel Platz für ein großes Bild aus dem 8. Bezirk. Nachdem wir mit der Floria...



Café in Wien

...